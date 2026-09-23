В России могут ввести новый сбор с авиапассажиров

Инициативу якобы обсуждают Минтранс, Минпромторг и «Ростех». Новый сбор с пассажиров пойдет на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Платеж составит 500-700 рублей за внутренний рейс и 1-2 тысячи рублей за международный. Оператором платежа может выступить Минтранс. Министерство будет перенаправлять аккумулированные средства лизинговым компаниям для покрытия разницы между себестоимостью самолетов и льготной ценой их поставки перевозчикам. Другую часть средств направят авиакомпаниям, чтобы компенсировать высокую стоимость эксплуатации самолетов по сравнению с зарубежными на первых этапах.

В России могут ввести новый сбор с авиапассажиров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Инициативу якобы обсуждают Минтранс, Минпромторг и «Ростех». Новый сбор с пассажиров пойдет на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Платеж составит 500-700 рублей за внутренний рейс и 1-2 тысячи рублей за международный.

Оператором платежа может выступить Минтранс. Министерство будет перенаправлять аккумулированные средства лизинговым компаниям для покрытия разницы между себестоимостью самолетов и льготной ценой их поставки перевозчикам.

Другую часть средств направят авиакомпаниям, чтобы компенсировать высокую стоимость эксплуатации самолетов по сравнению с зарубежными на первых этапах.