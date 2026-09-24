В Минфине предложили облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ 13-22%

Минфин предложил включить пассивные доходы граждан в основную налоговую базу по НДФЛ. Поправки в Налоговый кодекс вошли в бюджетный пакет и направлены на повышение устойчивости бюджетной системы, сообщает «Ъ».
Изменения могут коснуться доходов от дивидендов и другого долевого участия, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества, а также выплат по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%.
В Минфине пояснили, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. По мнению ведомства, такой подход лучше соответствует целям введения прогрессивной шкалы НДФЛ, предусматривающей ставки от 13% до 22%.
Поправки не затронут действующий необлагаемый налогом порог для доходов по вкладам — до 1 млн рублей. Также изменения не распространяются на доходы участников СВО.
По оценке Минфина, унификация коснётся не более 6% населения, имеющего налогооблагаемые доходы, — примерно 4 млн человек.