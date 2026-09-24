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В Минфине предложили облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ 13-22%
Минфин предложил включить пассивные доходы граждан в основную налоговую базу по НДФЛ. Изменения могут коснуться дивидендов, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества, а также выплат по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%. Ставка будет зависеть от размера дохода, а не его источника. Это соответствует прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Порядок расчёта необлагаемого лимита по процентам на вклады не изменится. Поправки также не затронут доходы участников СВО. По оценке Минфина, изменения коснутся не более 6% граждан с налогооблагаемыми доходами — около 4 млн человек.

Минфин предложил включить пассивные доходы граждан в основную налоговую базу по НДФЛ. Поправки в Налоговый кодекс вошли в бюджетный пакет и направлены на повышение устойчивости бюджетной системы, сообщает «Ъ».

Изменения могут коснуться доходов от дивидендов и другого долевого участия, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества, а также выплат по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%.

В Минфине пояснили, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. По мнению ведомства, такой подход лучше соответствует целям введения прогрессивной шкалы НДФЛ, предусматривающей ставки от 13% до 22%.

Поправки не затронут действующий необлагаемый налогом порог для доходов по вкладам — до 1 млн рублей. Также изменения не распространяются на доходы участников СВО.

По оценке Минфина, унификация коснётся не более 6% населения, имеющего налогооблагаемые доходы, — примерно 4 млн человек.