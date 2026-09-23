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У банков может появиться новое основание для блокировки счетов россиян
Власти готовят поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Новым основанием для блокировки счетов станет частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств, выяснили «Известия». Отмечается, что конкретные признаки для проверки банками определит Росфинмониторинг. Как выяснила газета, при обнаружении сходства операции приостановят на пять рабочих дней. Если решение о продлении ограничений не принято — доступ к деньгам восстановят.

Власти готовят поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Из них следует, что новым основанием для блокировки счетов станет частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств, выяснили «Известия».

Отмечается, что конкретные признаки для проверки банками определит Росфинмониторинг. Как выяснила газета, при обнаружении сходства операции приостановят на пять рабочих дней. Если решение о продлении ограничений не принято — доступ к деньгам восстановят.

Как указали в материале, сейчас банки замораживают счета клиентов из перечня Росфинмониторинга, в который входят более 15 тыс. человек, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Со ссылкой на пояснительную записку уточняется, что новые правила призваны ограничить возможности для обхода таких ограничений. Иногда это пытаются сделать с помощью разных вариантов написания имени и фамилии. На 1 февраля 2026 года более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имели сразу несколько вариантов записи своих данных.

«Известия» утверждают, что общественное обсуждение завершается 24 сентября, поправки вступят в силу через 270 дней после публикации закона.