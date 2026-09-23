У банков может появиться новое основание для блокировки счетов россиян

Власти готовят поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Из них следует, что новым основанием для блокировки счетов станет частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств,
Отмечается, что конкретные признаки для проверки банками определит Росфинмониторинг. Как выяснила газета, при обнаружении сходства операции приостановят на пять рабочих дней. Если решение о продлении ограничений не принято — доступ к деньгам восстановят.
Как указали в материале, сейчас банки замораживают счета клиентов из перечня Росфинмониторинга, в который входят более 15 тыс. человек, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Со ссылкой на пояснительную записку уточняется, что новые правила призваны ограничить возможности для обхода таких ограничений. Иногда это пытаются сделать с помощью разных вариантов написания имени и фамилии. На 1 февраля 2026 года более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имели сразу несколько вариантов записи своих данных.
«Известия» утверждают, что общественное обсуждение завершается 24 сентября, поправки вступят в силу через 270 дней после публикации закона.