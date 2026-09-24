Минфин предложил ввести сбор в 100 рублей на зарубежные посылки до €200

Минфин предложил ввести таможенный сбор в размере 100 рублей на товары для личного пользования стоимостью до €200, которые пересылают из-за рубежа почтой. Инициатива вошла в трёхлетний проект бюджета, представленный правительству, передает «Ъ». В министерстве считают, что сбор поможет «формированию конкурентной среды» и «обелению» экономики. О необходимости обеления национальной экономики президент Владимир Путин заявил в декабре 2025 года. Минфин также связывает эту задачу с расширением возможностей по сбору таможенных платежей. В этом году Федеральная таможенная служба планировала расширить эксперимент по таможенному мониторингу и усилить контроль за импортом.

Минфин предложил ввести таможенный сбор в размере 100 рублей на товары для личного пользования стоимостью до €200, которые пересылают из-за рубежа почтой. Инициатива вошла в трёхлетний проект бюджета, представленный правительству, передает «Ъ».

В министерстве считают, что сбор поможет «формированию конкурентной среды» и «обелению» экономики. О необходимости обеления национальной экономики президент Владимир Путин заявил в декабре 2025 года. Минфин также связывает эту задачу с расширением возможностей по сбору таможенных платежей.

По итогам 2025 года объём таможенных поступлений заметно снизился, и правительство рассчитывает на его восстановление. В этом году Федеральная таможенная служба планировала расширить эксперимент по таможенному мониторингу и усилить контроль за импортом.