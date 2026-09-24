В России с 1 октября изменятся условия семейной ипотеки

С 1 октября в России планируют изменить условия программы «Семейная ипотека». Минфин анонсировал дифференциацию процентной ставки и максимальной суммы кредита в зависимости от количества детей, пишет ТАСС. Для большинства регионов условия будут следующими: семьи с пятью и более детьми, где хотя бы одному ребенку нет семи лет, — 2% годовых, до 10 млн рублей; семьи с четырьмя детьми — 4%, до 10 млн рублей; семьи с тремя детьми — 6%, до 10 млн рублей; семьи с двумя детьми — 8%, до 8 млн рублей; семьи с одним ребенком младше семи лет — 10%, до 6 млн рублей.

С 1 октября в России планируют изменить условия программы «Семейная ипотека». Минфин анонсировал дифференциацию процентной ставки и максимальной суммы кредита в зависимости от количества детей, пишет ТАСС.

Для большинства регионов условия будут следующими:

семьи с пятью и более детьми, где хотя бы одному ребенку нет семи лет, — 2% годовых, до 10 млн рублей;

семьи с четырьмя детьми — 4%, до 10 млн рублей;

семьи с тремя детьми — 6%, до 10 млн рублей;

семьи с двумя детьми — 8%, до 8 млн рублей;

семьи с одним ребенком младше семи лет — 10%, до 6 млн рублей.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей ставки и лимиты будут выше. Семьи с пятью и более детьми смогут оформить кредит под 4% годовых на сумму до 18 млн рублей, с четырьмя детьми — под 6%, с тремя — под 8%.

Для семей с двумя детьми ставка составит 10%, максимальная сумма — 15 млн рублей. При одном ребенке младше семи лет — 12% и до 12 млн рублей.