В России могут резко вырасти цены на алкоголь с 2027 года

В России предложили повысить акцизы на алкоголь с 2027 года. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, сообщает «Интерфакс». Акциз на пиво крепостью до 8,6 градуса может вырасти до 35 рублей за литр в 2027 году, 36 рублей в 2028-м и 37 рублей в 2029-м. Для более крепкого пива, сидра, пуаре и медовухи ставки также предлагают повышать — до 72 рублей за литр для крепкого пива и до 37 рублей для остальных напитков к 2029 году. Акциз на этиловый спирт может увеличиться с 824 рублей за литр безводного спирта в 2026 году до 950 рублей в 2029-м. Ставки на тихое и игристое вино к 2029 году предлагают поднять до 171 и 184 рублей за литр соответственно.

В России предложили увеличить акцизы на пиво и другую алкогольную продукцию с 2027 года. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, передает «Интерфакс».

Для пива крепостью от 0,5 до 8,6 градуса акциз в 2027 году может вырасти с 33 до 35 рублей за литр. В 2028 году ставку предлагают установить на уровне 36 рублей, а в 2029-м — 37 рублей. Ранее утверждённые параметры предусматривали ставки в 34 и 35 рублей за литр в 2027 и 2028 годах соответственно.

Для пива крепостью выше 8,6 градуса акциз может увеличиться с 62 рублей за литр в 2026 году до 66 рублей в 2027-м. Затем ставку планируют поднять до 69 рублей в 2028 году и до 72 рублей в 2029-м. Аналогичный рост предлагается для сидра, пуаре и медовухи: до 35 рублей за литр в 2027 году, 36 рублей в 2028-м и 37 рублей в 2029-м.

Акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в 2027 году может составить 878 рублей за литр безводного спирта против 824 рублей в 2026-м. В 2028 году ставку предлагают повысить до 913 рублей, в 2029-м — до 950 рублей. Для напитков крепостью до 18 градусов в проекте указана ставка 176 рублей за литр безводного спирта, а для крепкого алкоголя — 878 рублей.

Предлагается также увеличить акцизы на вино. Для игристого вина ставка может вырасти со 160 до 170 рублей за литр в 2027 году, для тихого — со 148 до 158 рублей. В 2028 году акцизы могут составить 177 и 164 рубля соответственно, а в 2029-м — 184 и 171 рубль.