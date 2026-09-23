Утильсбор в России вырастет на 10-20% с 2027 года

С 1 января 2027 года ставки утилизационного сбора в России вырастут на 10-20% в зависимости от вида техники. Об этом Autonews.ru сообщили в пресс-службе Минпромторга. В ведомстве назвали повышение очередным этапом плановой индексации, которую утвердили еще в 2024 году. По мнению Минпромторга, постепенное изменение ставок должно создавать более предсказуемые условия для инвестиций, совместных промышленных проектов и локализации производства.

С 1 января 2027 года ставки утилизационного сбора в России вырастут на 10-20% в зависимости от вида техники. Об этом Autonews.ru сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве назвали повышение очередным этапом плановой индексации, которую утвердили еще в 2024 году. По мнению Минпромторга, постепенное изменение ставок должно создавать более предсказуемые условия для инвестиций, совместных промышленных проектов и локализации производства.

В Минпромторге также сообщили, что после ухода зарубежных компаний производство восстановили практически на всех оставленных ими автозаводах. Сейчас в России выпускают автомобили более 20 брендов и свыше 50 моделей.

По итогам восьми месяцев 2026 года доля отечественной техники на российском рынке составила 63,5%. Это на 8,5 процентного пункта больше, чем за аналогичный период 2025 года.