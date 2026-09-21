Россияне скоро начнут платить налог на восстановление объектов после атак дронов

Министерство финансов России совместно с рядом отраслей экономики прорабатывает новые изменения в налоговом законодательстве, которые будут внесены уже осенью. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает «Интерфакс». Он отметил, что изменения затронут «широкий спектр отраслей», однако не уточнил, какие именно. Основной причиной для внесения изменений стали необходимость оборонных расходов и восстановление поврежденных объектов. Подробности ожидаемых изменений, которые должны появиться в ближайшие два месяца, чиновник не раскрыл.

Министерство финансов России совместно с рядом отраслей экономики прорабатывает новые изменения в налоговом законодательстве, которые будут внесены уже осенью. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

Он отметил, что изменения затронут «широкий спектр отраслей», однако не уточнил, какие именно. Основной причиной для внесения изменений стали необходимость оборонных расходов и восстановление поврежденных объектов.

«В части учёта расходов на оборону и на восстановление объектов. Мы совместно с отраслями прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. Понятно, что нужны изменения. Я думаю, что мы их осенью внесём», — сказал он.

Подробности ожидаемых изменений, которые должны появиться в ближайшие два месяца, чиновник не раскрыл.