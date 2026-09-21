Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
22°
Втр, 22
22°
Срд, 23
21°
ЦБ USD 84.1 -0.1 22/09
ЦБ EUR 96.37 -0.3 22/09
Нал. USD 85.06 / 85.00 21/09 18:45
Нал. EUR 99.00 / 99.64 21/09 18:45
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
3 266
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
748
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
3 963
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
4 642
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россияне скоро начнут платить налог на восстановление объектов после атак дронов
Министерство финансов России совместно с рядом отраслей экономики прорабатывает новые изменения в налоговом законодательстве, которые будут внесены уже осенью. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает «Интерфакс». Он отметил, что изменения затронут «широкий спектр отраслей», однако не уточнил, какие именно. Основной причиной для внесения изменений стали необходимость оборонных расходов и восстановление поврежденных объектов. Подробности ожидаемых изменений, которые должны появиться в ближайшие два месяца, чиновник не раскрыл.

Министерство финансов России совместно с рядом отраслей экономики прорабатывает новые изменения в налоговом законодательстве, которые будут внесены уже осенью. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

Он отметил, что изменения затронут «широкий спектр отраслей», однако не уточнил, какие именно. Основной причиной для внесения изменений стали необходимость оборонных расходов и восстановление поврежденных объектов.

«В части учёта расходов на оборону и на восстановление объектов. Мы совместно с отраслями прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. Понятно, что нужны изменения. Я думаю, что мы их осенью внесём», — сказал он.

Подробности ожидаемых изменений, которые должны появиться в ближайшие два месяца, чиновник не раскрыл.