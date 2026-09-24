Россияне будут платить налог за каждый телефон, планшет или ноутбук уже с 1 декабря

Минпромторг представил тарифы технологического сбора. За телефон придётся заплатить 250 рублей, за компьютер до 10 кг с клавиатурой и дисплеем — 500 рублей. Если техники нет в системе маркировки, то ставки вырастут до 496 и 992 рублей соответственно. Вырученные деньги хотят направить на развитие российской электроники.