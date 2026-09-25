В РФ еще на 11% вырастут тарифы ЖКХ

Минэкономразвития повысило уровень ожидаемой индексации относительно предыдущей версии макропрогноза на 2026-2029 гг., предполагавшей повышение тарифов ЖКХ в 2027 году на 8,7%, в 2028-м — на 7,1%, в 2029 году — на 6,1%. Согласно прогнозу, с 1 июля 2027 года платеж по ЖКХ вырастет на 11,0%, с 1 июля 2028 года — 8,6%, с 1 июля 2029 года — 7,6%, Рост связан с пересмотром прогнозов инфляции и повышением темпов индексации тарифов на газ и электроэнергию. Так, цена на электричество для населения в 2027 году может вырасти на 14,4%, на газ — на 10,4%. В 2026 году индексацию перенесли на 1 октября. Тарифы ЖКХ повысят на 9,9%, газ — на 9,6%, электроэнергию — на 11,3%. Часть средств направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

В РФ еще на 11% вырастут тарифы ЖКХ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Минэкономразвития повысило уровень ожидаемой индексации относительно предыдущей версии макропрогноза на 2026-2029 гг., предполагавшей повышение тарифов ЖКХ в 2027 году на 8,7%, в 2028-м — на 7,1%, в 2029 году — на 6,1%. Согласно прогнозу, с 1 июля 2027 года платеж по ЖКХ вырастет на 11,0%, с 1 июля 2028 года — 8,6%, с 1 июля 2029 года — 7,6%,

Рост связан с пересмотром прогнозов инфляции и повышением темпов индексации тарифов на газ и электроэнергию. Так, цена на электричество для населения в 2027 году может вырасти на 14,4%, на газ — на 10,4%.

В 2026 году индексацию перенесли на 1 октября. Тарифы ЖКХ повысят на 9,9%, газ — на 9,6%, электроэнергию — на 11,3%. Часть средств направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры.