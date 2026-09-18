EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в августе 2026 года

EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по итогам продаж за август и первые восемь месяцев 2026 года укрепил позиции на рынке моделей на новых источниках энергии.

EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по итогам продаж за август и первые восемь месяцев 2026 года укрепил позиции на рынке моделей на новых источниках энергии. Бренд сохраняет лидерство в сегменте полностью электрических моделей по результатам января-августа и занял первое место на рынке моделей на новых источниках энергии по итогам августа. Высокие результаты обеспечили рекордный месячный спрос на электрический кроссовер i-JOY и лидерство гибридного i-SPACE.

EVOLUTE: итоги восьми месяцев 2026 года

EVOLUTE — бренд № 1* по продажам в России в сегменте полностью электрических моделей по итогам восьми месяцев 2026 года;

9 408 единиц реализовано с начала 2026 года — в 5,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 1 678 единиц;

16,2% — рыночная доля в сегменте моделей на новых источниках энергии по итогам восьми месяцев 2026 года.

EVOLUTE: итоги августа

EVOLUTE — № 1 среди брендов российского рынка моделей на новых источниках энергии по итогам августа;

1 888 единиц реализовано в августе — на 17% больше, чем в июле;

19,2% — рыночная доля EVOLUTE по итогам августа, наивысший показатель среди брендов сегмента.

EVOLUTE i-SPACE — лидер среди гибридов

Гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE сохраняет статус ключевой модели бренда: по итогам восьми месяцев на него пришлось 76,5% объема реализации EVOLUTE. В августе i-SPACE занял первое место в сегменте подключаемых гибридов и стал самой востребованной моделью на новых источниках энергии в России.

EVOLUTE i-SPACE — № 1* среди подключаемых гибридов по итогам августа;

EVOLUTE i-SPACE — № 1* среди всех моделей на новых источниках энергии по итогам августа;

7 196 единиц реализовано за январь-август 2026 года;

1 267 единиц реализовано в августе;

16,6% — доля i-SPACE в сегменте подключаемых гибридов по итогам августа;

12,9% — доля i-SPACE на рынке моделей на новых источниках энергии по итогам августа.

i-SPACE доступен в пяти- и семиместном исполнениях, а появление полноприводной версии расширило возможности модели для семейных поездок и дальних маршрутов. Локальное производство в Липецкой области и адаптация к российским условиям эксплуатации дополняют преимущества кроссовера, повышая его универсальность в повседневных и дальних поездках.

EVOLUTE i-JOY — № 1 среди электромобилей

Городской электрический кроссовер EVOLUTE i-JOY стал самой востребованной полностью электрической моделью на российском рынке по итогам августа и первых восьми месяцев 2026 года.

EVOLUTE i-JOY — № 1 среди всех полностью электрических моделей по итогам августа и января-августа 2026 года;

2 076 экземпляров реализовано за восемь месяцев 2026 года, благодаря чему модель преодолела отметку в 2 000 реализованных экземпляров;

619 экземпляров реализовано в августе, что стало рекордным месячным результатом для модели;

27,9% — доля i-JOY в сегменте полностью электрических моделей по итогам августа, на 21 п. п. выше июльского показателя.

Тест-драйв в EVOLUTE Автоимпорт

Официальный дилерский центр EVOLUTE АВТОИМПОРТ приглашает всех желающих на тест-драйв моделей бренда. Оцените преимущества электрического кроссовера i-JOY и гибридного i-SPACE лично.

Ждём вас по адресу: Куйбышевское шоссе, 51 В.

Подробная информация и запись на тест-драйв — на сайте: https://evolute-autoimport.ru/ .

О бренде

EVOLUTE стал первым российским брендом электромобилей, производство которых стартовало в Липецкой области в конце сентября 2022 года. Продуктовая линейка представлена городским кроссовером i-JOY, ярким кроссовером i-SKY и гибридным кроссовером i-SPACE в 5- и 7-местном исполнениях.

Все новости и подробная информация о моделях бренда доступна на официальном сайте EVOLUTE: https://www.evolute.ru .