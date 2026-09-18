EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по итогам продаж за август и первые восемь месяцев 2026 года укрепил позиции на рынке моделей на новых источниках энергии. Бренд сохраняет лидерство в сегменте полностью электрических моделей по результатам января-августа и занял первое место на рынке моделей на новых источниках энергии по итогам августа. Высокие результаты обеспечили рекордный месячный спрос на электрический кроссовер i-JOY и лидерство гибридного i-SPACE.
EVOLUTE: итоги восьми месяцев 2026 года
- EVOLUTE — бренд № 1* по продажам в России в сегменте полностью электрических моделей по итогам восьми месяцев 2026 года;
- 9 408 единиц реализовано с начала 2026 года — в 5,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 1 678 единиц;
- 16,2% — рыночная доля в сегменте моделей на новых источниках энергии по итогам восьми месяцев 2026 года.
EVOLUTE: итоги августа
- EVOLUTE — № 1 среди брендов российского рынка моделей на новых источниках энергии по итогам августа;
- 1 888 единиц реализовано в августе — на 17% больше, чем в июле;
- 19,2% — рыночная доля EVOLUTE по итогам августа, наивысший показатель среди брендов сегмента.
EVOLUTE i-SPACE — лидер среди гибридов
Гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE сохраняет статус ключевой модели бренда: по итогам восьми месяцев на него пришлось 76,5% объема реализации EVOLUTE. В августе i-SPACE занял первое место в сегменте подключаемых гибридов и стал самой востребованной моделью на новых источниках энергии в России.
- EVOLUTE i-SPACE — № 1* среди подключаемых гибридов по итогам августа;
- EVOLUTE i-SPACE — № 1* среди всех моделей на новых источниках энергии по итогам августа;
- 7 196 единиц реализовано за январь-август 2026 года;
- 1 267 единиц реализовано в августе;
- 16,6% — доля i-SPACE в сегменте подключаемых гибридов по итогам августа;
- 12,9% — доля i-SPACE на рынке моделей на новых источниках энергии по итогам августа.
i-SPACE доступен в пяти- и семиместном исполнениях, а появление полноприводной версии расширило возможности модели для семейных поездок и дальних маршрутов. Локальное производство в Липецкой области и адаптация к российским условиям эксплуатации дополняют преимущества кроссовера, повышая его универсальность в повседневных и дальних поездках.
EVOLUTE i-JOY — № 1 среди электромобилей
Городской электрический кроссовер EVOLUTE i-JOY стал самой востребованной полностью электрической моделью на российском рынке по итогам августа и первых восьми месяцев 2026 года.
- EVOLUTE i-JOY — № 1 среди всех полностью электрических моделей по итогам августа и января-августа 2026 года;
- 2 076 экземпляров реализовано за восемь месяцев 2026 года, благодаря чему модель преодолела отметку в 2 000 реализованных экземпляров;
- 619 экземпляров реализовано в августе, что стало рекордным месячным результатом для модели;
- 27,9% — доля i-JOY в сегменте полностью электрических моделей по итогам августа, на 21 п. п. выше июльского показателя.
Тест-драйв в EVOLUTE Автоимпорт
Официальный дилерский центр EVOLUTE АВТОИМПОРТ приглашает всех желающих на тест-драйв моделей бренда. Оцените преимущества электрического кроссовера i-JOY и гибридного i-SPACE лично.
Ждём вас по адресу: Куйбышевское шоссе, 51 В.
Подробная информация и запись на тест-драйв — на сайте:
О бренде
EVOLUTE стал первым российским брендом электромобилей, производство которых стартовало в Липецкой области в конце сентября 2022 года. Продуктовая линейка представлена городским кроссовером i-JOY, ярким кроссовером i-SKY и гибридным кроссовером i-SPACE в 5- и 7-местном исполнениях.
Все новости и подробная информация о моделях бренда доступна на официальном сайте EVOLUTE:
- 1* По данным о продажах новых автомобилей за январь-август 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».
- 2* EVOLUTE — российский бренд № 1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022—2025 гг. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.
- 3* По данным о продажах новых автомобилей за январь-август 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».
- 4* По данным о продажах новых автомобилей за январь-август 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».
- 5* По данным о продажах новых автомобилей за январь-август 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».