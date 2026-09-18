Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 20
20°
Пнд, 21
22°
Втр, 22
22°
ЦБ USD 84.2 -0.31 19/09
ЦБ EUR 96.67 -0.83 19/09
Нал. USD 85.15 / 85.45 19/09 08:03
Нал. EUR 99.15 / 99.90 19/09 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 2026 17:13
2 320
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 2026 11:35
595
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
3 247
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
4 371
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в августе 2026 года
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по итогам продаж за август и первые восемь месяцев 2026 года укрепил позиции на рынке моделей на новых источниках энергии.

EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по итогам продаж за август и первые восемь месяцев 2026 года укрепил позиции на рынке моделей на новых источниках энергии. Бренд сохраняет лидерство в сегменте полностью электрических моделей по результатам января-августа и занял первое место на рынке моделей на новых источниках энергии по итогам августа. Высокие результаты обеспечили рекордный месячный спрос на электрический кроссовер i-JOY и лидерство гибридного i-SPACE.

EVOLUTE: итоги восьми месяцев 2026 года

  • EVOLUTE — бренд № 1* по продажам в России в сегменте полностью электрических моделей по итогам восьми месяцев 2026 года;
  • 9 408 единиц реализовано с начала 2026 года — в 5,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 1 678 единиц;
  • 16,2% — рыночная доля в сегменте моделей на новых источниках энергии по итогам восьми месяцев 2026 года.

EVOLUTE: итоги августа

  • EVOLUTE — № 1 среди брендов российского рынка моделей на новых источниках энергии по итогам августа;
  • 1 888 единиц реализовано в августе — на 17% больше, чем в июле;
  • 19,2% — рыночная доля EVOLUTE по итогам августа, наивысший показатель среди брендов сегмента.

EVOLUTE i-SPACE — лидер среди гибридов

Гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE сохраняет статус ключевой модели бренда: по итогам восьми месяцев на него пришлось 76,5% объема реализации EVOLUTE. В августе i-SPACE занял первое место в сегменте подключаемых гибридов и стал самой востребованной моделью на новых источниках энергии в России.

  • EVOLUTE i-SPACE — № 1* среди подключаемых гибридов по итогам августа;
  • EVOLUTE i-SPACE — № 1* среди всех моделей на новых источниках энергии по итогам августа;
  • 7 196 единиц реализовано за январь-август 2026 года;
  • 1 267 единиц реализовано в августе;
  • 16,6% — доля i-SPACE в сегменте подключаемых гибридов по итогам августа;
  • 12,9% — доля i-SPACE на рынке моделей на новых источниках энергии по итогам августа.

i-SPACE доступен в пяти- и семиместном исполнениях, а появление полноприводной версии расширило возможности модели для семейных поездок и дальних маршрутов. Локальное производство в Липецкой области и адаптация к российским условиям эксплуатации дополняют преимущества кроссовера, повышая его универсальность в повседневных и дальних поездках.

EVOLUTE i-JOY — № 1 среди электромобилей

Городской электрический кроссовер EVOLUTE i-JOY стал самой востребованной полностью электрической моделью на российском рынке по итогам августа и первых восьми месяцев 2026 года.

  • EVOLUTE i-JOY — № 1 среди всех полностью электрических моделей по итогам августа и января-августа 2026 года;
  • 2 076 экземпляров реализовано за восемь месяцев 2026 года, благодаря чему модель преодолела отметку в 2 000 реализованных экземпляров;
  • 619 экземпляров реализовано в августе, что стало рекордным месячным результатом для модели;
  • 27,9% — доля i-JOY в сегменте полностью электрических моделей по итогам августа, на 21 п. п. выше июльского показателя.

Тест-драйв в EVOLUTE Автоимпорт

Официальный дилерский центр EVOLUTE АВТОИМПОРТ приглашает всех желающих на тест-драйв моделей бренда. Оцените преимущества электрического кроссовера i-JOY и гибридного i-SPACE лично.

Ждём вас по адресу: Куйбышевское шоссе, 51 В.

Подробная информация и запись на тест-драйв — на сайте: https://evolute-autoimport.ru/.

О бренде

EVOLUTE стал первым российским брендом электромобилей, производство которых стартовало в Липецкой области в конце сентября 2022 года. Продуктовая линейка представлена городским кроссовером i-JOY, ярким кроссовером i-SKY и гибридным кроссовером i-SPACE в 5- и 7-местном исполнениях.

Все новости и подробная информация о моделях бренда доступна на официальном сайте EVOLUTE: https://www.evolute.ru.

  • 1* По данным о продажах новых автомобилей за январь-август 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».
  • 2* EVOLUTE — российский бренд № 1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022—2025 гг. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.
  • 3* По данным о продажах новых автомобилей за январь-август 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».
  • 4* По данным о продажах новых автомобилей за январь-август 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».
  • 5* По данным о продажах новых автомобилей за январь-август 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».