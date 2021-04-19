Пожары и спасение сапсерферов на Оке. Главные новости выходных, 17-18 апреля

Минувшие выходные в Рязанской области оказались не спокойными: в полях продолжаются пожары, горят дома, стихия не успокаивается. Вспомним главные новости прошедших дней.

Минувшие выходные в Рязанской области оказались не спокойными: в полях продолжаются пожары, горят дома, стихия не успокаивается. Вспомним главные новости прошедших дней.

Происшествия

В субботу сотрудники МЧС спасли группу из 27 сапсерферов. В оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в районе Шумаши на разливе Оки проходит сплав на сапсерфинге большой группы людей. Из-за усиления ветра группу людей начало сносить вниз по течению реки.

Сапсерферы рассказали о том, как проходило спасение.

В Рязанском районе при столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист. Авария произошла в субботу, 17 апреля. По предварительным данным, мотоциклист был пьян, но виновник аварии — водитель легковушки.

На трассе Рязань — Михайлов в опрокинувшейся иномарке погибли два человека. ДТП произошло ночью в воскресенье, 18 апреля, примерно в 3:30. Водитель и другая пассажирка автомобиля получили травмы, их госпитализировали.

В Канищеве пожилая женщина выпала из окна и погибла. Трагедия произошла днем в субботу, 17 апреля, на улице Интернациональной. По предварительным данным, женщине было 69 лет.

В Скопинском районе в субботу, 17 апреля, произошло смертельное ДТП. Авария случилась примерно в 04:08, на 268-м километре автодороги Р 22 «Каспий». Грузовик Renault Magnum с полуприцепом столкнулся с автомобилем Toyota Camry. В результате происшествия пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте.

В воскресенье, 18 апреля, в селе Студенки Александро-Невского района полуторагодовалый ребенок, пока его мать делала уборку в доме, глотнул из бутылки чистящее средство. С ожогами слизистой полости рта, губ и пищевода мальчик санавиацией доставлен в больницу имени Дмитриевой, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи проводят проверку.

В селе Реткино Рязанского района 33-летний мужчина покончил с собой. Тело нашли в в субботу, 17 апреля. Известно, что мужчина был сиротой и трудился подсобным рабочим.

Пожары

В Рязанской области продолжаются пожары в полях. В Сасово в ночь на субботу, 17 апреля, поля горели в районе бывшей военной части. В Кадомском районе 16 апреля огонь угрожал двум населенным пунктам: деревне Заулки и селу Кочемирово Кущапинского сельского поселения Кадомского района.

В деревне Пахотино Спасского района произошел серьезный пожар из-за пала сухой травы. По словам очевидцев, огонь уничтожил все строения, включая домик сторожа. Уцелели только дома, вокруг которых трава была покошена.

В селе Ново-Березово Сасовского района в субботу, 17 апреля, загорелись семь домов. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сгорели два жилых, пять нежилых домов и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

В селе Яблонево Кораблинского района в субботу, 17 апреля, произошел пожар. Огонь повредил помещение, уничтожил хозяйственную постройку. При разборе пожарные обнаружили тело хозяина дома 1963 года рождения без признаков насильственной смерти. Известно, что погибший жил один, злоупотреблял спиртным и регулярно курил в доме. Следователь не исключил, что причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета.

К другим новостям

На YouTube-канале тележурналиста Андрея Караулова в субботу, 17 апреля, опубликовали фильм о Рязани.

Со съемочной группой из столицы пообщались автомобилисты, пассажиры общественного транспорта и активисты, которые раскритиковали плохую работу рязанских властей по уборке города, ремонту дорог и решению других коммунальных проблем.

Рязанский художник Александр Демкин создал новое граффити. Фото готовой работы опубликовано на странице художника в Instagram. Граффити размещено на стене дома № 29 на улице Павлова.