Художник Александр Демкин создал новое граффити в Рязани
Уличный художник Александр Демкин создал новое граффити в Рязани. Фото готовой работы опубликовано на странице художника в Instagram.
Рязанский художник Александр Демкин создал новое граффити. Фото готовой работы опубликовано на странице художника в
Граффити размещено на стене дома № 29 на улице Павлова, в здании находится бар Iggy.
Александр Демкин — стрит-арт художник, автор граффити в Рязани, Тюмени, Санкт-Петербурге, Альметьевске и других российских городах.