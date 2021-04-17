В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Скопинском районе

В Скопинском районе в субботу, 17 апреля, произошло смертельное ДТП. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что авария случилась примерно в 04:08, на 268-м километре автодороги Р 22 «Каспий».

В Скопинском районе в субботу, 17 апреля, произошло смертельное ДТП. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что авария случилась примерно в 04:08, на 268-м километре автодороги Р 22 «Каспий».

Грузовик Renault Magnum с полуприцепом столкнулся с автомобилем Toyota Camry. В результате происшествия пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте.

Водители обоих автомобилей и другой пассажир Toyota Camry получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее фото с места ДТП опубликовал сайт «Пресса».