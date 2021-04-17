\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 17
15°
Вск, 18
Пнд, 19
ЦБ USD 75.55 -1.43 17/04
ЦБ EUR 90.46 -1.77 17/04
Нал. USD 75.10 / 76.80 02:07
Нал. EUR 90.50 / 91.5 14:35
Новости
Публикации
Кто имеет право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время? П...
График отпусков обязателен как для работодателя, так и ...
Вчера 15:52
1 960
«Взрывы боеприпасов лишили нас прежней жизни». Пострадавшие скопинцы д...
Корреспондент РЗН. инфо связался с жителями и узнал об ...
15 апреля 11:13
3 774
«Буду говорить то, что думаю». Евгений Беленецкий о новых мостах, ряз...
Как долго продлится ремонт моста через речку Лыбедь, за...
13 апреля 14:03
6 036
Путин в замешательстве. Почему в Рязанской области резко подорожали но...
8 апреля на совещании, посвященном итогам реализации по...
12 апреля 20:51
6 126
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Скопинском районе
В Скопинском районе в субботу, 17 апреля, произошло смертельное ДТП. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что авария случилась примерно в 04:08, на 268-м километре автодороги Р 22 «Каспий».

В Скопинском районе в субботу, 17 апреля, произошло смертельное ДТП. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что авария случилась примерно в 04:08, на 268-м километре автодороги Р 22 «Каспий».

Грузовик Renault Magnum с полуприцепом столкнулся с автомобилем Toyota Camry. В результате происшествия пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте.

Водители обоих автомобилей и другой пассажир Toyota Camry получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее фото с места ДТП опубликовал сайт «Пресса».