В Рязанской области продолжаются пожары в полях

В Рязанской области продолжаются пожары в полях. В Сасово в ночь на субботу, 17 апреля, поля горели в районе бывшей военной части.

В Рязанской области продолжаются пожары в полях. В Сасово в ночь на субботу, 17 апреля, поля горели в районе бывшей военной части.

Также местные жители сняли на видео пожар, который распространился недалеко от жилых домов. Видео опубликовали в соцсетях.

«Вчера трава горела позади Северного», — сообщает очевидец.

В Кадомском районе 16 апреля огонь угрожал двум населенным пунктам: деревне Заулки и селу Кочемирово Кущапинского сельского поселения Кадомского района, сообщает «Пресса».

Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространялся по сухой растительности. Боролись с возгоранием и пожарные, и местные жители.

Напомним, в МЧС попросили рязанцев не снимать пожары, а звонить в службу спасения.