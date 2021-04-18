\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 18
Пнд, 19
Втр, 20
ЦБ USD 75.55 -1.43 17/04
ЦБ EUR 90.46 -1.77 17/04
Нал. USD 75.10 / 76.80 02:07
Нал. EUR 90.50 / 91.5 14:35
Новости
Публикации
Заброшенный, но не забытый. В Рязани хотят застроить многоэтажками Цве...
Цветной бульвар — небольшая, протяженностью 385 метров,...
3 часа назад
836
Кто имеет право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время? П...
График отпусков обязателен как для работодателя, так и ...
16 апреля 15:52
3 106
«Взрывы боеприпасов лишили нас прежней жизни». Пострадавшие скопинцы д...
Корреспондент РЗН. инфо связался с жителями и узнал об ...
15 апреля 11:13
4 835
«Буду говорить то, что думаю». Евгений Беленецкий о новых мостах, ряз...
Как долго продлится ремонт моста через речку Лыбедь, за...
13 апреля 14:03
7 073
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Под Рязанью выгорела деревня
В деревне Пахотино Спасского района произошел серьезный пожар. По словам очевидцев, огонь уничтожил все строения, включая домик сторожа, где была сухая трава.

В деревне Пахотино Спасского района произошел серьезный пожар из-за пала сухой травы, сообщает «МК в Рязани».

По словам очевидцев, огонь уничтожил все строения, включая домик сторожа. Уцелели только дома, вокруг которых трава была покошена.

В деревне живут в основном дачники. По информации одного из владельцев сгоревшего дома, к поджогу травы могут быть причастны два молодых человека и девушка.