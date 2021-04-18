Под Рязанью выгорела деревня

В деревне Пахотино Спасского района произошел серьезный пожар. По словам очевидцев, огонь уничтожил все строения, включая домик сторожа, где была сухая трава.

В деревне Пахотино Спасского района произошел серьезный пожар из-за пала сухой травы, сообщает «МК в Рязани».

По словам очевидцев, огонь уничтожил все строения, включая домик сторожа. Уцелели только дома, вокруг которых трава была покошена.

В деревне живут в основном дачники. По информации одного из владельцев сгоревшего дома, к поджогу травы могут быть причастны два молодых человека и девушка.