Сапсерферы рассказали о спасательной операции МЧС на Оке

Сапсерферы, сплавлявшиеся по Оке в субботу, 17 апреля, рассказали о том, как проходило спасение тех, кто не смог выбраться на берег самостоятельно.

Сапсерферы, сплавлявшиеся по Оке в субботу, 17 апреля, рассказали о том, как проходило спасение тех, кто не смог выбраться на берег самостоятельно.

«Сапсерферов в этот день на разливе было очень много. Подул сильный ветер, который поднял высокие волны, и многие не могли выгрести. Остались в середине разлива, где можно было зацепиться за торчащие из воды кусты, и ждали помощь. Я выплыла сама, мне помощь не понадобилась, но было страшно. И было страшно за других людей, которые далеко от берега и не в силах что-то сделать», — написала на своей странице Instagram Анастасия Орешкова.

По словам девушки, людей собирали по разливу и привозили на берег около двух часов. Она добавила, что еще до приезда спасателей на воду спускалась новая группа сапсерферов, не желающих слушать предостережения.

«Через час их доставил обратно МЧС, веселых таких, довольных. А люди, которым реально нужна была помощь, мокрые и усталые, в это время так и продолжали висеть на кустах на разливе», — отметила Орешкова.

По словам другой участницы сплава, сапсерферы разбрелись по кустам, очень замерзли и в ожидании спасателей делали зарядку руками.

Напомним, накануне под Рязанью сотрудники МЧС спасли группу из 27 сапсерферов. В оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в районе Шумаши на разливе Оки проходит сплав на сапсерфинге большой группы людей. Из-за усиления ветра группу людей начало сносить вниз по течению реки.