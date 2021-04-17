Следователи рассказали о погибшем при пожаре в Кораблинском районе
Следователи рассказали о погибшем мужчине при пожаре в Кораблинском районе. Не исключено, что причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета.
Следователи рассказали о погибшем мужчине при пожаре в Кораблинском районе. Подробности трагедии «
При разборе пожарные обнаружили тело хозяина дома 1963 года рождения без признаков насильственной смерти.
Известно, что погибший жил один, злоупотреблял спиртным и регулярно курил в доме. Следователь не исключил, что причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета.
По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка, назначены экспертизы.
Напомним, ранее стало известно, что в селе Яблонево в субботу, 17 апреля, сгорели жилой дом и хозпостройка, на месте ЧП обнаружено тело человека.