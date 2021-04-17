Следователи рассказали о погибшем при пожаре в Кораблинском районе

Следователи рассказали о погибшем мужчине при пожаре в Кораблинском районе. Не исключено, что причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета.

Следователи рассказали о погибшем мужчине при пожаре в Кораблинском районе. Подробности трагедии « МК в Рязани » рассказал старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по области Андрей Птицын.

При разборе пожарные обнаружили тело хозяина дома 1963 года рождения без признаков насильственной смерти.

Известно, что погибший жил один, злоупотреблял спиртным и регулярно курил в доме. Следователь не исключил, что причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета.

По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка, назначены экспертизы.

Напомним, ранее стало известно, что в селе Яблонево в субботу, 17 апреля, сгорели жилой дом и хозпостройка, на месте ЧП обнаружено тело человека.