Журналист Андрей Караулов выпустил фильм о Рязани
На YouTube-канале тележурналиста Андрея Караулова в субботу, 17 апреля, опубликовали фильм о Рязани. Со съемочной группой пообщались автомобилисты, пассажиры общественного транспорта и активисты, которые раскритиковали плохую работу рязанских властей по уборке города, ремонту дорог и решению других коммунальных проблем.
На YouTube-канале тележурналиста Андрея Караулова в субботу, 17 апреля,
Со съемочной группой из столицы пообщались автомобилисты, пассажиры общественного транспорта и активисты, которые раскритиковали плохую работу рязанских властей по уборке города, ремонту дорог и решению других коммунальных проблем.
По итогам посещения города команда Андрея Караулова направила обращения в прокуратуру области и Генпрокуратуру.
Напомним, ранее команда Караулова анонсировала выпуск видеоролика про Рязань. Съемочная группа российского журналиста 30 и 31 марта посетила Рязань, чтобы снять материал сразу о нескольких серьезных проблемах города.