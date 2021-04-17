Журналист Андрей Караулов выпустил фильм о Рязани

На YouTube-канале тележурналиста Андрея Караулова в субботу, 17 апреля, опубликовали фильм о Рязани. Со съемочной группой пообщались автомобилисты, пассажиры общественного транспорта и активисты, которые раскритиковали плохую работу рязанских властей по уборке города, ремонту дорог и решению других коммунальных проблем.

На YouTube-канале тележурналиста Андрея Караулова в субботу, 17 апреля, опубликовали фильм о Рязани.

Со съемочной группой из столицы пообщались автомобилисты, пассажиры общественного транспорта и активисты, которые раскритиковали плохую работу рязанских властей по уборке города, ремонту дорог и решению других коммунальных проблем.

По итогам посещения города команда Андрея Караулова направила обращения в прокуратуру области и Генпрокуратуру.

Напомним, ранее команда Караулова анонсировала выпуск видеоролика про Рязань. Съемочная группа российского журналиста 30 и 31 марта посетила Рязань, чтобы снять материал сразу о нескольких серьезных проблемах города.