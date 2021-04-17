В Канищеве женщина выпала из окна и погибла
В Канищеве женщина выпала из окна и погибла. Трагедия произошла в субботу, 17 апреля, на улице Интернациональной. Следователи проводят проверку.
В Канищеве пожилая женщина выпала из окна и погибла. Трагедия произошла днем в субботу, 17 апреля, на улице Интернациональной. По предварительным данным, женщине было 69 лет.
«После гибели женщины Московский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. Обстоятельства трагедии выясняются», — сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.