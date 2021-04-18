На трассе Рязань — Михайлов в опрокинувшейся машине погибли два пассажира

На трассе Рязань — Михайлов в опрокинувшейся машине погибли два человека. ДТП произошло ночью в воскресенье, 18 апреля, примерно в 03:30.

На трассе Рязань — Михайлов в опрокинувшейся машине погибли два человека. ДТП произошло ночью в воскресенье, 18 апреля, примерно в 03:30, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

На 531-м километре автодороги Рязань — Михайлов съехала с дороги и опрокинулась Subaru Legacy. В результате происшествия два пассажира автомобиля от полученных травм скончались на месте.

Водитель и другая пассажирка автомобиля получили травмы, их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.