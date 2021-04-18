В рязанском селе покончил с собой 33-летний мужчина

Под Рязанью 33-летний мужчина покончил с собой. Трагедия произошла в селе Реткино. Тело нашли в в субботу, 17 апреля.

Под Рязанью 33-летний мужчина покончил с собой, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

Трагедия произошла в селе Реткино Рязанского района. Тело нашли в в субботу, 17 апреля. Известно, что мужчина был сиротой и трудился подсобным рабочим.

«По факту обнаружения трупа мужчины 1987 года рождения проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», — сообщила старший следователь Рязанского МСО СУ СК России по области Ирина Корнеева.