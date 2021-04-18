В Александро-Невском районе полуторагодовалый ребенок проглотил чистящее средство

В Александро-Невском районе полуторагодовалый мальчик выпил чистящее средство. В районный центр вызвали вертолет санавиации. Около 15:00 пострадавшего с матерью отправили в Рязань.

В Александро-Невском районе полуторагодовалый мальчик выпил чистящее средство, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Днем 18 апреля в скорую помощь Александро-Невской районной больницы поступил вызов. Мальчик в возрвсте 1,5 лет из села Студенки случайно выпил чистящее средство. Произошло химическое отравление.

Выяснилось, что мать делала уборку в доме и на несколько минут упустила малыша из вида. Мальчика заинтересовала бутылка.

В районный центр вызвали вертолет санавиации. Около 15:00 пострадавшего с матерью отправили в Рязань.