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Рязанские следователи проведут проверку после отравления ребенка чистящим средством
В Александро-Невском районе следователи проведут проверку после отравления ребенка чистящим средством. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

В Александро-Невском районе следователи проведут проверку после отравления ребенка чистящим средством. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Скопинский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту получения ребенком ожогов после проглатывания чистящего средства.

По имеющейся информации, 18 апреля в селе Студенки Александро-Невского района ребенок в возрасте 1 год 5 месяцев, пока его мать делала уборку в доме, глотнул из бутылки чистящее средство. С ожогами слизистой полости рта, губ и пищевода мальчик доставлен в ГБУ РО ОДКБ имени Н. А. Дмитриевой, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, после того как полуторагодовалый мальчик выпил чистящее средство, в районный центр вызвали вертолет санавиации. Около 15:00 пострадавшего с матерью отправили в Рязань.