В Кораблинском районе сгорели дом и хозпостройка, погиб человек
В селе Яблонево Кораблинского района в субботу, 17 апреля, произошел пожар. Сгорели дом и хозпостройка. Есть погибший.
В селе Яблонево Кораблинского района в субботу, 17 апреля, произошел пожар, сообщается на
Сообщние о возгорании поступило в 13:38 минут. Загорелся жилой кирпичный дом с шиферной кровлей.
Огонь повредил помещение, уничтожил хозяйственную постройку.
При пожаре погиб человек, его личность уточняется, рассказали РЗН. инфо в пресс-службе ведомства.
Устанавливаются причина и ущерб пожара.
На место выезжали два расчета, работали шесть человек.