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В Кораблинском районе сгорели дом и хозпостройка, погиб человек
В селе Яблонево Кораблинского района в субботу, 17 апреля, произошел пожар. Сгорели дом и хозпостройка. Есть погибший.

В селе Яблонево Кораблинского района в субботу, 17 апреля, произошел пожар, сообщается на сайте регионального ГУ МС.

Сообщние о возгорании поступило в 13:38 минут. Загорелся жилой кирпичный дом с шиферной кровлей.

Огонь повредил помещение, уничтожил хозяйственную постройку.

При пожаре погиб человек, его личность уточняется, рассказали РЗН. инфо в пресс-службе ведомства.

Устанавливаются причина и ущерб пожара.

На место выезжали два расчета, работали шесть человек.