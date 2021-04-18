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В Рязанском районе при столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист
В Рязанском районе при столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист. Авария произошла в субботу, 17 апреля, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

В Рязанском районе при столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист. Авария произошла в субботу, 17 апреля, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, около 20:20 на 62-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань» 23-летний житель Путятинского района за рулем KIA RIO, двигаясь со стороны поселка Варские в сторону Полян, на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу. Он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом «Дакар» под управлением 33-летнего жителя Рязанского района.

В результате происшествия мотоциклист получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

У водителя мотоцикла были признаки алкогольного опьянения. У него взяли кровь на исследование.

Напомним, накануне очевидцы сообщили, что в ДТП попали «Яндекс-такси» и мотоцикл.