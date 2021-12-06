Частичная отмена QR-кодов и ДТП в центре Рязани. Главные новости выходных, 4-5 декабря

Прошли первые выходные зимы. Вспомним, какие события произошли в Рязанской области в эти два дня.

Прошли первые выходные зимы. Вспомним, какие события произошли в Рязанской области в эти два дня.

Ситуация с коронавирусом

Администрация ТРЦ «Премьер» обратилась к рязанцам после частичной отмены QR-кодов. Горожанам пояснили, как будет действовать распоряжение губернатора. С 4 декабря в гипермаркет «Ашан», аптеки «Ригла» и «36,6» без предъявления QR-кодов войти возможно только со стороны гипермаркета «Ашан».

В Рязанской области в тяжелом состоянии находятся 194 человека с коронавирусом, из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На 18:00 4 декабря всего в лечебных учреждениях региона находятся 875 пациентов с COVID-19.

В Рязанской области за время пандемии жертвами COVID-19 стали 2066 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 5 декабря.

Происшествия

В Сасове автомобиль врезался в столб. В результате аварии машина «повисла» в воздухе. Фото с места ДТП опубликовано в соцсетях. Оказалось, что 22-летний водитель машины был пьян и не имел прав.

В Шацком районе во время пожара погиб 54-летний мужчина. Сообщение о ЧП в селе Каверино поступило 3 декабря в 21:59. Загорелся жилой дом, огонь уничтожил его полностью.

В Пронске в ночь на 3 декабря неизвестные обокрали Архангельский храм. Несмотря на то, что окна храма защищены решетками, воры смогли пробраться внутрь. Они залезли через незащищенное окошко на колокольне, подставив лестницу для строительных работ. Массивную кованую дверь разбили изнутри, открыв ее с помощью кувалды. Воры разгромили церковный сейф, похитили несколько сотен тысяч рублей, иконы и крестики.

В Рязани в воскресенье утром, 5 декабря, произошло ДТП на пешеходном переходе на улице Ленина. Авария случилась между торговыми центрами «Атрон» и «Аркада», возле автобусной остановки. Столкнулись две машины, одна из них вылетела на тротуар. Автомобили получили серьезные повреждения. В полиции рассказали, что в аварии никто не пострадал.

В Волгограде задержали трех злоумышленников, которые совершали разбойные нападения на территории Рязани, Москвы, Самары и Волгограда. В отношении всех фигурантов были возбуждены уголовные дела о разбое.

В Шилове зарезали 72-летнего пенсионера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Ранее неоднократно судимый 42-летний рязанец убил соседа из-за велосипеда.

К другим новостям

В рязанском Лесопарке открылась почта Деда Мороза. Жители могут опустить в ящик письма для зимнего волшебника. Те, кто не сможет посетить парк до наступления праздничных дней, могут отправить письма по электронной почте dedmoroz.lesopark@gmail.com, указав свое имя.

Ушла из жизни заведующая отделением строительных специальностей Рязанского строительного колледжа Валентина Пискарева. Об этом сообщает пресс-служба ссуза. Валентина Пискарева скончалась 3 декабря на 67 году жизни. Коллектив учебного заведения выразил соболезнования родным и близким покойной.