В рязанском Лесопарке заработала почта Деда Мороза

В рязанском Лесопарке открылась почта Деда Мороза. Жители могут опустить в ящик письма для зимнего волшебника, сообщается в соцсетях Лесопарка.

В рязанском Лесопарке открылась почта Деда Мороза. Жители могут опустить в ящик письма для зимнего волшебника, сообщается в соцсетях Лесопарка.

«Мы рады сообщить, что в Лесопарке сегодня открылась почта Деда Мороза. Все желающие могут опустить в волшебный ящик письма для Дедушки. Он несомненно прочтет каждое и в новогоднюю ночь исполнит все-все желания, которые вы оставили на бумаге», — говорится в сообщении.

Те, кто не сможет посетить парк до наступления праздничных дней, могут отправить письма по электронной почте dedmoroz.lesopark@gmail.com .

В письме необходимо указать свое имя.