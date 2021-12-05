В Рязанской области с начала пандемии от коронавируса скончались 2066 человек

В Рязанской области еще 20 жителей умерли от коронавируса. Всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 2066 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 5 декабря.

В Рязанской области еще 20 жителей умерли от коронавируса. Всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 2066 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 5 декабря.

За сутки заразились 224 рязанца, выздоровели 420. Всего за время пандемии заболели 56 616 жителей региона, вылечились 48 564 пациента.

В России выявили 32 602 новых случая заражения коронавирусом за сутки, скончались 1206 пациентов с COVID-19.