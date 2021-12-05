В Шилове обнаружили зарезанного пенсионера

В Шилове зарезали 72-летнего пенсионера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сообщает «КП-Рязань».

В Шилове зарезали 72-летнего пенсионера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сообщает «КП-Рязань».

Тело местного жителя обнаружили в субботу, 4 декабря, сообщили в Следственном комитете.

Ранее неоднократно судимый 42-летний рязанец пришел накануне к своему пожилому соседу и попросил на время велосипед. Пенсионер дал, но попросил вернуть. Когда прошло около четырех часов, мужчина пошел к соседу.

«В доме пострадавший пристыдил пьяного мужчину, последний схватил палку и попытался ударить деда. Между ними встала мать подозреваемого и отобрала у сына палку. Тогда тот схватил нож и ударил старика в бедро», — рассказал руководитель Шиловского МСО СУ С. К. России по Рязанской области Алексей Минашкин.

Женщина тщетно пыталась спасти пострадавшего, от сильной кровопотери он скончался.

Подозреваемый задержан. Следователи расследуют уголовное дело об убийстве.