В Шилове обнаружили зарезанного пенсионера

В Шилове зарезали 72-летнего пенсионера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сообщает
Тело местного жителя обнаружили в субботу, 4 декабря, сообщили в Следственном комитете.
Ранее неоднократно судимый 42-летний рязанец пришел накануне к своему пожилому соседу и попросил на время велосипед. Пенсионер дал, но попросил вернуть. Когда прошло около четырех часов, мужчина пошел к соседу.
«В доме пострадавший пристыдил пьяного мужчину, последний схватил палку и попытался ударить деда. Между ними встала мать подозреваемого и отобрала у сына палку. Тогда тот схватил нож и ударил старика в бедро», — рассказал руководитель Шиловского МСО СУ
Женщина тщетно пыталась спасти пострадавшего, от сильной кровопотери он скончался.
Подозреваемый задержан. Следователи расследуют уголовное дело об убийстве.