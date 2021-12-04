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В Рязанской области 33 пациента с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
В Рязанской области в тяжелом состоянии находятся 194 человека с коронавирусом, из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Рязанской области в тяжелом состоянии находятся 194 человека с коронавирусом, из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На 18:00 всего в лечебных учреждениях региона находятся 875 пациентов с COVID-19, сообщает оперативная рабочая группа в субботу, 4 декабря.

По информации регионального министерства здравоохранения, состояние 81 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 600 пациентов — средней степени тяжести. Из 194 тяжелых пациентов 33 подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.