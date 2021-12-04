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Администрация ТРЦ «Премьер» обратилась к рязанцам после частичной отмены QR-кодов
Администрация ТРЦ «Премьер» разъяснила горожанам, как будет действовать распоряжение губернатора о частичной отмене QR-кодов. Обращение опубликовано в соцсетях торгового центра.

Администрация ТРЦ «Премьер» разъяснила горожанам, как будет действовать распоряжение губернатора о частичной отмене QR-кодов. Обращение опубликовано в соцсетях торгового центра.

«Уважаемые посетители! С 4 декабря 2021 года вход в гипермаркет «Ашан», аптеки «Ригла» и «36,6"без предъявления QR-кодов возможен ТОЛЬКО на входе со стороны гипермаркета «Ашан»!" — говорится в сообщении.

Напомним, рязанцы без QR-кодов смогут посещать супермаркеты в торговых центрах. Об этом в пятницу, 3 декабря, РЗН. инфо сообщил региональный бизнес-омбудсмен Михаил Пронин.