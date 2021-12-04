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В Пронске обокрали Архангельский храм
В Пронске в ночь на 3 декабря неизвестные обокрали Архангельский храм. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Пронске в ночь на 3 декабря неизвестные обокрали Архангельский храм. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Несмотря на то, что окна храма защищены решетками, воры смогли пробраться внутрь. Они залезли через незащищенное окошко на колокольне, подставив лестницу для строительных работ. Массивную кованую дверь разбили изнутри, открыв ее с помощью кувалды. Опасаясь видеонаблюдения, злоумышленники обесточили храм.

Кувалду воры оставили на месте преступления. По рассказам прихожан, ею же они разгромили и церковный сейф, похитив несколько сотен тысяч рублей. Украли также драгоценные крестики, которые украшали Туровскую икону Божьей Матери.

По словам одной из прихожанок, воры брали все, что попадется под руку, так как многие иконы выпали по дороге. При этом основные иконы храма не тронули.

Сейчас в храме ведут восстановительные работы. Правоохранительные органы проводят расследование, на месте работали кинологи.

Выясняют подробности случившегося. Возбуждено уголовное дело о краже.