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Вооруженную банду задержали за нападения в Рязани и других городах
В Волгограде задержали трех злоумышленников, которые совершали разбойные нападения на территории Рязани, Москвы, Самары и Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В Волгограде задержали трех злоумышленников, которые совершали разбойные нападения на территории Рязани, Москвы, Самары и Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) в отношении 23-летнего жителя Московской области.

Следствием установлено, что подозреваемый после освобождения из мест лишения свободы в январе 2021 года создал вооруженную группу для совершения разбойных нападений. К этому он привлек двоих своих знакомых — 18-летнего и 19-летнего жителей Московской области.

По версии полицейских, фигуранты совершили девять вооруженных разбойных нападений на территории Москвы, Рязани, Самары и Волгограда.

Злоумышленников задержали в сентябре в Волгограде, там они в течение двух дней совершили четыре разбойных нападения: в сетевом магазине и в микрофинансовых организациях. Ущерб составил почти полмиллиона рублей. Оперативники поймали злоумышленников в момент подготовки к очередному преступлению.

В отношении всех фигурантов были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. Все трое находятся под стражей.

Организатору и руководителю вооруженной группы грозит до 15 лет лишения свободы.