\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
-1°
Вск, 05
Пнд, 06
-1°
ЦБ USD 73.74 -0.32 04/12
ЦБ EUR 83.24 -0.57 04/12
Нал. USD 73.00 / 74.35 16:41
Нал. EUR 83.15 / 83.90 16:41
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
4 400
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
4 971
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
8 071
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
8 437
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
При пожаре в Шацком районе погиб мужчина
В Шацком районе во время пожара погиб 54-летний мужчина. Сообщение о ЧП в селе Каверино поступило 3 декабря в 21:59, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Шацком районе во время пожара погиб 54-летний мужчина. Сообщение о ЧП в селе Каверино поступило 3 декабря в 21:59, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Загорелся жилой дом, огонь уничтожил его полностью. Погиб мужчина 1967 года рождения.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали четыре автомобиля, восемь человек.