При пожаре в Шацком районе погиб мужчина

В Шацком районе во время пожара погиб 54-летний мужчина. Сообщение о ЧП в селе Каверино поступило 3 декабря в 21:59, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Шацком районе во время пожара погиб 54-летний мужчина. Сообщение о ЧП в селе Каверино поступило 3 декабря в 21:59, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Загорелся жилой дом, огонь уничтожил его полностью. Погиб мужчина 1967 года рождения.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали четыре автомобиля, восемь человек.