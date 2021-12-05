В центре Рязани произошло ДТП на пешеходном переходе
В Рязани в воскресенье, 5 декабря, произошло ДТП на пешеходном переходе на улице Ленина. Авария случилась между торговыми центрами «Атрон» и «Аркада».
В Рязани в воскресенье утром, 5 декабря, произошло ДТП на пешеходном переходе на улице Ленина. Авария случилась между торговыми центрами «Атрон» и «Аркада», возле автобусной остановки.
Фото прислали РЗН. инфо очевидцы. Столкнулись две машины, одна из них вылетела на тротуар. Автомобили получили серьезные повреждения.
На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства аварии.