В центре Рязани произошло ДТП на пешеходном переходе

В Рязани в воскресенье, 5 декабря, произошло ДТП на пешеходном переходе на улице Ленина. Авария случилась между торговыми центрами «Атрон» и «Аркада».

В Рязани в воскресенье утром, 5 декабря, произошло ДТП на пешеходном переходе на улице Ленина. Авария случилась между торговыми центрами «Атрон» и «Аркада», возле автобусной остановки.

Фото прислали РЗН. инфо очевидцы. Столкнулись две машины, одна из них вылетела на тротуар. Автомобили получили серьезные повреждения.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства аварии.