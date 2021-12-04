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Водитель повисшей на столбе «Лады» в Сасове оказался пьяным и без прав
Водитель машины, врезавшейся в столб освещения в Сасове, оказался пьян и не имел прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Водитель машины, врезавшейся в столб освещения в Сасове, оказался пьян и не имел прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Сасове сотрудники ГИБДД за нарушение ПДД требовали водителя «Лады Веста» остановиться. Водитель не собирался останавливаться и попытался скрыться. Сотрудники ДПС начали преследование, по громкой связи неоднократно требовали прекратить движение.

Водитель игнорировал требования и совершал опасные маневры на высокой скорости. В результате он не справился с управлением и врезался в столб линии электропередачи.

За рулем находился 22-летний житель города Сасово. Полицейские установили, что прав у молодого человека нет. Он был пьян. Составлено несколько административных протоколов.

Напомним, ранее фото с места аварии появилось в соцсетях.