Водитель повисшей на столбе «Лады» в Сасове оказался пьяным и без прав

Водитель машины, врезавшейся в столб освещения в Сасове, оказался пьян и не имел прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Сасове сотрудники ГИБДД за нарушение ПДД требовали водителя «Лады Веста» остановиться. Водитель не собирался останавливаться и попытался скрыться. Сотрудники ДПС начали преследование, по громкой связи неоднократно требовали прекратить движение.
Водитель игнорировал требования и совершал опасные маневры на высокой скорости. В результате он не справился с управлением и врезался в столб линии электропередачи.
За рулем находился 22-летний житель города Сасово. Полицейские установили, что прав у молодого человека нет. Он был пьян. Составлено несколько административных протоколов.
Напомним, ранее фото с места аварии появилось в соцсетях.