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Скончалась преподаватель Рязанского строительного колледжа Валентина Пискарева
Ушла из жизни заведующая отделением строительных специальностей Рязанского строительного колледжа Валентина Пискарева. Об этом сообщает пресс-служба ссуза.

Ушла из жизни заведующая отделением строительных специальностей Рязанского строительного колледжа Валентина Пискарева. Об этом сообщает пресс-служба ссуза.

Валентина Пискарева скончалась 3 декабря на 67 году жизни.

«На протяжении более 40 лет Валентина Александровна передавала свои знания, делилась опытом и наработками с молодым поколением. Она смело брала под свое крыло вчерашних студентов и становилась для них мудрым, тактичным наставником в педагогической деятельности. Валентина Александровна была требовательным, но справедливым руководителем. Всем сердцем и душой болела за честь колледжа. Почетный работник среднего профессионального образования, кавалер ордена „Строительная слава“, она пользовалась авторитетом и уважением у коллег, студентов, их родителей и жителей города», — говорится в некрологе.

Коллектив учебного заведения выразил соболезнования родным и близким покойной.