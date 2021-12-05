В полиции прокомментировали ДТП в центре Рязани

В полиции прокомментировали ДТП, которое произошло утром в воскресенье, 5 декабря, на улице Ленина возле ТЦ «Аркада».

В полиции прокомментировали ДТП, которое произошло утром в воскресенье, 5 декабря, на улице Ленина возле ТЦ «Аркада».

В ДТП участвовали Renault Kaptur и Renault Logan. При столкновении двух иномарок никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, авария произошла на пешеходном переходе, в результате столкновения кроссовер вылетел на тротуар. Автомобили получили серьезные повреждения.