\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
-14°
Втр, 28
-13°
Срд, 29
-10°
ЦБ USD 73.23 0.04 28/12
ЦБ EUR 82.94 0.01 28/12
Нал. USD 72.00 / 73.95 13:15
Нал. EUR 81.70 / 83.45 13:15
Новости
Публикации
Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с Днем энергетика мэр Рязани Е...
В День энергетика 22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ- ста...
23 декабря 16:53
2 949
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
22 декабря 11:24
4 752
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
21 декабря 12:34
6 624
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
11 487
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Аварии на рязанских дорогах и лимузин с Дедом Морозом. Главные новости выходных, 25-26 декабря
В последние выходные года новогоднюю атмосферу омрачили многочисленные аварии на скользких дорогах и пробки. Вспомним, что происходило в регионе в минувшие дни.

В последние выходные года новогоднюю атмосферу омрачили многочисленные аварии на скользких дорогах и пробки. Вспомним, что происходило в регионе в минувшие дни.

Происшествия

В Рязани в субботу, 25 декабря, произошло массовое ДТП. Авария с участием трех автомобилей случилась на улице Мервинской.

В Пронском районе в ДТП попала водитель, которая спешила на детский праздник выступать в роли Снегурочки. Это произошло днем 24 декабря за селом Абакумово.

В Шацком районе 24 декабря на 382-м километре дороги М-5 «Урал» в ДТП попали три фуры. Авария произошла близ села Ямбирно. Пострадали два человека: водитель Mercedes и водитель DAF.

В Ряжском районе во время пожара пострадала 90-летняя пенсионерка. Пожар произошел в селе Большая Алешня загорелся жилой дом. Женщину госпитализировали.

В Рязани в субботу, 25 декабря, на Ряжском шоссе произошло столкновение автомобиля «Лада Веста» и маршрутки Peugeot Boxer. Пострадали два пассажира и водитель маршрутки, а также водитель и пассажирка «Лады". В полиции прокомментировали случившееся.

Под Рязанью рабочий фермы погиб, упав с высоты. Трагедия произошла в субботу, 25 декабря. По данным источника, рабочий трудился на ферме, принадлежащей сельскохозяйственному предприятию «Авангард». Мужчине было 59 лет.

В субботу, 25 декабря, в Шиловском районе произошло смертельное ДТП. По данным пресс-службы регионального УМВД, на 269-м километре М-5 «Урал» 29-летний водитель без прав за рулем «ВАЗ-21074», двигаясь со стороны Шилова в направлении Рязани, не учел метеорологические условия, не справился с управлением и совершил столкновение с «КамАЗом» с полуприцепом «Шмид (Рефрижератор)», под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП 30-летний пассажир и 18-летняя пассажирка «ВАЗа» погибли. Водителю легковушки помощь врачи оказали на месте ДТП.

К другим новостям

Местные жители выступили против строительства новых объектов промышленности на территории Турлатовского сельского поселения. Общими силами было собрано 780 подписей, а также силами местной администрации было собрано еще 60 подписей. Обращение направили в главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

В центре Рязани сняли на видео кабриолет с новогодними персонажами: Дедом Морозом, Снегурочкой и другими участниками праздника. В мэрии пояснили, что «Забавный Морозобус» будет курсировать в выходные и праздничные дни. Его маршруты включают как центральные улицы, так и отдаленные районы — поселок Строитель, Мирный, Шлаковый, Соколовка и другие.

Мать пропавшей рязанки Наталия Кошелева в субботу, 25 декабря, опубликовала пост об исчезновении дочери на своей странице «ВКонтакте». С момента исчезновения Елены Логуновой прошло пять месяцев.

Александра Трусова в субботу, 25 декабря, завоевала серебро на чемпионате России по фигурному катанию. Таким образом, уроженка Рязани предварительно получила путевку на чемпионат Европы и Олимпиаду.

Скончалась заслуженная артистка России, актриса Рязанского театра драмы Маргарита Шумилова. Ей было 80 лет.