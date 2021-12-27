Аварии на рязанских дорогах и лимузин с Дедом Морозом. Главные новости выходных, 25-26 декабря

В последние выходные года новогоднюю атмосферу омрачили многочисленные аварии на скользких дорогах и пробки. Вспомним, что происходило в регионе в минувшие дни.

В последние выходные года новогоднюю атмосферу омрачили многочисленные аварии на скользких дорогах и пробки. Вспомним, что происходило в регионе в минувшие дни.

Происшествия

В Рязани в субботу, 25 декабря, произошло массовое ДТП. Авария с участием трех автомобилей случилась на улице Мервинской.

В Пронском районе в ДТП попала водитель, которая спешила на детский праздник выступать в роли Снегурочки. Это произошло днем 24 декабря за селом Абакумово.

В Шацком районе 24 декабря на 382-м километре дороги М-5 «Урал» в ДТП попали три фуры . Авария произошла близ села Ямбирно. Пострадали два человека: водитель Mercedes и водитель DAF.

В Ряжском районе во время пожара пострадала 90-летняя пенсионерка . Пожар произошел в селе Большая Алешня загорелся жилой дом. Женщину госпитализировали.

В Рязани в субботу, 25 декабря, на Ряжском шоссе произошло столкновение автомобиля «Лада Веста» и маршрутки Peugeot Boxer . Пострадали два пассажира и водитель маршрутки, а также водитель и пассажирка «Лады" . В полиции прокомментировали случившееся.

Под Рязанью рабочий фермы погиб, упав с высоты . Трагедия произошла в субботу, 25 декабря. По данным источника, рабочий трудился на ферме, принадлежащей сельскохозяйственному предприятию «Авангард». Мужчине было 59 лет.

В субботу, 25 декабря, в Шиловском районе произошло смертельное ДТП . По данным пресс-службы регионального УМВД, на 269-м километре М-5 «Урал» 29-летний водитель без прав за рулем «ВАЗ-21074», двигаясь со стороны Шилова в направлении Рязани, не учел метеорологические условия, не справился с управлением и совершил столкновение с «КамАЗом» с полуприцепом «Шмид (Рефрижератор)», под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП 30-летний пассажир и 18-летняя пассажирка «ВАЗа» погибли . Водителю легковушки помощь врачи оказали на месте ДТП.

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Местные жители выступили против строительства новых объектов промышленности на территории Турлатовского сельского поселения. Общими силами было собрано 780 подписей, а также силами местной администрации было собрано еще 60 подписей. Обращение направили в главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

В центре Рязани сняли на видео кабриолет с новогодними персонажами: Дедом Морозом, Снегурочкой и другими участниками праздника. В мэрии пояснили, что «Забавный Морозобус» будет курсировать в выходные и праздничные дни. Его маршруты включают как центральные улицы, так и отдаленные районы — поселок Строитель, Мирный, Шлаковый, Соколовка и другие.

Мать пропавшей рязанки Наталия Кошелева в субботу, 25 декабря, опубликовала пост об исчезновении дочери на своей странице «ВКонтакте». С момента исчезновения Елены Логуновой прошло пять месяцев.

Александра Трусова в субботу, 25 декабря, завоевала серебро на чемпионате России по фигурному катанию. Таким образом, уроженка Рязани предварительно получила путевку на чемпионат Европы и Олимпиаду.