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В Шиловском районе в ДТП с «Камазом» погибли два человека
По данным пресс-службы регионального УМВД, на 269-м километре М-5 «Урал» 29-летний водитель без прав за рулем ВАЗ 21074, двигаясь со стороны Шилово в направлении Рязани, не учел метеорологические условия, не справился с управлением и совершил столкновение с «Камазом».

В субботу, 25 декабря, 20:35 в Шиловском районе произошло смертельное ДТП. По данным пресс-службы регионального УМВД, на 269-м километре М-5 «Урал» 29-летний водитель без прав за рулем ВАЗ 21074, двигаясь со стороны Шилово в направлении Рязани, не учел метеорологические условия, не справился с управлением и совершил столкновение с «Камазом» с полуприцепом Шмид (Рефрижератор), под управлением 50-летнего водителя.

В результате ДТП 30-летний пассажир и 18-летняя пассажирка ВАЗа погибли. Водителю легковушки помощь врачи оказали на месте ДТП.

Автомобили получили механические повреждения.

Проводится проверка.