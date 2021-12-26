В Шиловском районе в ДТП с «Камазом» погибли два человека

По данным пресс-службы регионального УМВД, на 269-м километре М-5 «Урал» 29-летний водитель без прав за рулем ВАЗ 21074, двигаясь со стороны Шилово в направлении Рязани, не учел метеорологические условия, не справился с управлением и совершил столкновение с «Камазом».

В субботу, 25 декабря, 20:35 в Шиловском районе произошло смертельное ДТП. По данным пресс-службы регионального УМВД, на 269-м километре М-5 «Урал» 29-летний водитель без прав за рулем ВАЗ 21074, двигаясь со стороны Шилово в направлении Рязани, не учел метеорологические условия, не справился с управлением и совершил столкновение с «Камазом» с полуприцепом Шмид (Рефрижератор), под управлением 50-летнего водителя.

В результате ДТП 30-летний пассажир и 18-летняя пассажирка ВАЗа погибли. Водителю легковушки помощь врачи оказали на месте ДТП.

Автомобили получили механические повреждения.

Проводится проверка.