\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 26
-10°
Пнд, 27
-14°
Втр, 28
-12°
ЦБ USD 73.19 -0.17 25/12
ЦБ EUR 82.93 -0.19 25/12
Нал. USD 72.30 / 74.35 16:38
Нал. EUR 82.00 / 84.00 16:38
Новости
Публикации
Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с Днем энергетика мэр Рязани Е...
В День энергетика 22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ- ста...
23 декабря 16:53
1 874
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
22 декабря 11:24
3 734
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
21 декабря 12:34
5 629
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
10 548
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Фигуристка Трусова завоевала серебро чемпионата России
Александра Трусова в субботу, 25 декабря, завоевала серебро на чемпионате России по фигурному катанию. Таким образом, уроженка Рязани получила путевку на Олимпиаду.

Александра Трусова в субботу, 25 декабря, завоевала серебро на чемпионате России по фигурному катанию. Таким образом, уроженка Рязани получила путевку на Олимпиаду.

В произвольной программе спортсменка исполнила чисто четверной флип, но упала с четверного тулупа. Ей удался каскад четверной лутц — тройной тулуп. Всего Трусова выполнила три четверных прыжка. Она получила 174,44 балла, итог по двум прокатам — 248,65.

Камила Валиева выиграла чемпионат России со 193,10 баллами, в сумме набрав 283,48 балла.

Бронзу получила действующая чемпионка мира Анна Щербакова — 239,56 балла.

Все три девушки — ученицы Этери Тутберидзе.