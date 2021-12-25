Фигуристка Трусова завоевала серебро чемпионата России

Александра Трусова в субботу, 25 декабря, завоевала серебро на чемпионате России по фигурному катанию. Таким образом, уроженка Рязани получила путевку на Олимпиаду.

Александра Трусова в субботу, 25 декабря, завоевала серебро на чемпионате России по фигурному катанию. Таким образом, уроженка Рязани получила путевку на Олимпиаду.

В произвольной программе спортсменка исполнила чисто четверной флип, но упала с четверного тулупа. Ей удался каскад четверной лутц — тройной тулуп. Всего Трусова выполнила три четверных прыжка. Она получила 174,44 балла, итог по двум прокатам — 248,65.

Камила Валиева выиграла чемпионат России со 193,10 баллами, в сумме набрав 283,48 балла.

Бронзу получила действующая чемпионка мира Анна Щербакова — 239,56 балла.

Все три девушки — ученицы Этери Тутберидзе.