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В полиции рассказали о пострадавших в ДТП с маршруткой в Рязани
В ДТП, которое произошло на Ряжском шоссе 25 декабря, пострадали три пассажирки транспортных средств и оба водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ДТП, которое произошло на Ряжском шоссе 25 декабря, пострадали три пассажирки транспортных средств и оба водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в 19:00 напротив дома № 15. По предварительной информации, 42-летний водитель за рулем «Лады Веста» не справился с управлением и столкнулся с маршрутным такси № 138 Рязань Взметнево — марки Peugeot Boxer. За рулем маршрутки находился 62-летний водитель.

В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки — 60-летняя и 57-летняя женщины — а также 43-летняя пассажирка «Лады».

Водители обращались за медицинской помощью. Проводится проверка.

Напомним, ДТП произошло в субботу, 25 декабря.