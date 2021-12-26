В полиции рассказали о пострадавших в ДТП с маршруткой в Рязани
В ДТП, которое произошло на Ряжском шоссе 25 декабря, пострадали три пассажирки транспортных средств и оба водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В ДТП, которое произошло на Ряжском шоссе 25 декабря, пострадали три пассажирки транспортных средств и оба водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в 19:00 напротив дома № 15. По предварительной информации, 42-летний водитель за рулем «Лады Веста» не справился с управлением и столкнулся с маршрутным такси № 138 Рязань Взметнево — марки Peugeot Boxer. За рулем маршрутки находился 62-летний водитель.
В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки — 60-летняя и 57-летняя женщины — а также 43-летняя пассажирка «Лады».
Водители обращались за медицинской помощью. Проводится проверка.
Напомним, ДТП произошло в субботу, 25 декабря.