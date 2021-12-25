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На дороге Рязань — Скопин в ДТП попала Снегурочка
В Пронском районе в ДТП попала водитель, которая спешила на детский праздник выступать в роли Снегурочки. Это произошло днем 24 декабря за селом Абакумово, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Пронском районе в ДТП попала водитель, которая спешила на детский праздник выступать в роли Снегурочки. Это произошло днем 24 декабря за селом Абакумово, сообщается на сайте ИД «Пресса».

На участке дороги Рязань — Скопин Ford вынесло на встречную полосу. От столкновения со встречным транспортом 20-летнюю девушку спасла почти пустая трасса. Автомобиль не улетел в кювет благодаря отбойнику.

«Наша коллега только месяц назад получила права. Дорогу мы не знали. Спешили из Рязани к детям на праздник. Видимо, автомобиль зацепил обочину, и его начало бросать из стороны в сторону», — рассказала пассажирка.

По словам молодого человека, который тоже находился в салоне, автомобиль получил серьезные повреждения с водительской стороны и самостоятельно двигаться дальше не смог. Никто из людей не пострадал.