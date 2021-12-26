Под Рязанью рабочий фермы погиб при падении с высоты
Под Рязанью рабочий фермы погиб, упав с высоты. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.
Под Рязанью рабочий фермы погиб, упав с высоты. Об этом сообщает «
Трагедия произошла в субботу, 25 декабря. По данным источника, рабочий трудился на ферме, принадлежащей сельскохозяйственному предприятию «Авангард». Мужчине было 59 лет.
По факту гибели рабочего в селе Тюшево проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.