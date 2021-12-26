В Ряжском районе во время пожара пострадала 90-летняя пенсионерка

В Ряжском районе в воскресенье, 26 декабря, в селе Большая Алешня загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Ряжском районе в воскресенье, 26 декабря, в селе Большая Алешня загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в одноэтажном доме поступило в 11:33. Огонь распространился по чердаку.

Во время пожара пострадала женщина 1931 года рождения. Пенсионерку госпитализировали.

Устанавливаются причина ЧП и ущерб. На место выезжали два автомобиля, шесть человек.