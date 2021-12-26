Умерла актриса Рязанского театра драмы Маргарита Шумилова

Скончалась заслуженная артистка России, актриса Рязанского театра драмы Маргарита Шумилова. Ей было 80 лет. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Скончалась заслуженная артистка России, актриса Рязанского театра драмы Маргарита Шумилова. Ей было 80 лет. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

«За 45 лет на сцене рязанского театра ею блистательно сыграно множество замечательных ролей самого разного плана. Маргарита Павловна беззаветно делилась своим большим творческим опытом и со студентами театральных вузов, и с учениками самодеятельного театрального коллектива. В разные годы она являлась председателем профсоюзного комитета театра, членом правления Рязанского отделения Союза театральных деятелей РФ», — говорится в некрологе.

Попов выразил соболезнования родным и близким Маргариты Шумиловой.