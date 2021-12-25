Жители Турлатова выступили против строительства промышленных объектов на территории

Местные жители выступили против строительства новых объектов промышленности на территории Турлатовского сельского поселения. Инициативная группа собрала подписи против перевода земель сельхозназначения в промышленные. Информация об этом опубликована в соцсетях.

Местные жители выступили против строительства новых объектов промышленности на территории Турлатовского сельского поселения. Инициативная группа собрала подписи против перевода земель сельхозназначения в промышленные. Информация об этом опубликована в соцсетях .

По мнению жителей, изменение статуса земель повлечет за собой ухудшение экологической обстановки и качества жизни людей. На сегодняшний день, таких участков более 20.

Обращение направили в главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

«Уважаемые жители Турлатовского сельского поселения, нашими общими силами было собрано 780 подписей, а также силами нашей администрации было собрано еще 60 подписей в очень короткий срок. Времени нам дали очень мало, подготовка заняла несколько дней, но мы с вами сделали это», — говорится в сообщении.

Напомним, Минздрав оценил влияние превышающих ПДК выбросов промышленных предприятий города на состояние здоровья населения. В ведомстве отметили, что влияния не выявили. Также уточняется, что в период с 2016 по 2021 годы никто из рязанцев не обращался с жалобами на хронические заболевания, которые были вызваны загрязнением воздуха.