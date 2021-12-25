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Мать Елены Логуновой рассказала о чувствах спустя пять месяцев после исчезновения дочери
Мать пропавшей рязанки Наталия Кошелева в субботу, 25 декабря, опубликовала пост об исчезновении дочери на своей странице «ВКонтакте». С момента исчезновения Елены Логуновой прошло пять месяцев.

Мать пропавшей рязанки Наталия Кошелева в субботу, 25 декабря, опубликовала пост об исчезновении дочери на своей странице «ВКонтакте». С момента исчезновения Елены Логуновой прошло пять месяцев.

«Сегодня опять 25… только уже 25 декабря… пять месяцев назад, по воле господа или с течением роковых обстоятельств, я лишилась дочери. Не бывает ничего случайного. Это должно было произойти с нашей семьей. Для нашего же духовного, личностного роста. Это все чушь, — написала Кошелева. — Сейчас я точно знаю что такое горе. Горе — это всегда очень больно. Горе — это не только тогда, когда кто-то умирает. Когда люди расстаются — это тоже горе. Когда рушатся перспективы, когда умирает мечта — это горе. Когда обрушивается болезнь — горе. Когда пропадает твой ребенок — это горе».

Она добавила, что не обращает внимание на сплетни и домыслы о своей семье, а лишь пытается «изо всех сил найти Лену»: «Уже наступила точка невозврата к прошлой жизни!»