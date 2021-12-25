На Ряжском шоссе маршрутка столкнулась с «Ладой»

В Рязани в субботу, 25 декабря, на Ряжском шоссе произошло столкновение автомобиля «Лада Веста» и маршрутки Peugeot Boxer. ДТП произошло примерно в 19:00, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани в субботу, 25 декабря, на Ряжском шоссе произошло столкновение автомобиля «Лада Веста» и маршрутки Peugeot Boxer. ДТП произошло примерно в 19:00, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате аварии пострадали два пассажира и водитель маршрутки, а также водитель и пассажирка «Лады».

Обстоятельства ДТП выясняются.